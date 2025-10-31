SAN BENEDETTO – In occasione della festività di Halloween, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno, ha deciso di intensificare i controlli relativi ai prodotti potenzialmente pericolosi per la salute del consumatore finale, specialmente per i più piccoli.
In tale ambito, i Finanzieri della Compagnia San Benedetto del Tronto, hanno individuato in un negozio della medesima città la vendita di diversi giocattoli non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
Le Fiamme Gialle hanno sottoposto a sequestro amministrativo 365000 giocattoli in quanto non sicuri e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.
Immediata la segnalazione agli uffici competenti e alla Camera di Commercio delle Marche per l’applicazione delle relative sanzioni nei confronti del titolare della citata impresa commerciale.
