GROTTAMMARE – L’incidente di stamane presso la galleria Castello di Grottammare ha creato problemi al tratto di carreggiata interessato che, pertanto, resterà chiuso nella notte per consentire le operazioni di ripristino e messa in sicurezza.
Dunque il tratto tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara sarà chiuso dalle 23 di stasera alle 5 del 1 novembre. Uscita obbligatoria a Pedaso, rende noto Autostrade per l’Italia, non sarà raggiungibile nemmeno l’area di servizio Piceno Ovest.
