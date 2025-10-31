SAN BENEDETTO – Arcadio Spinozzi, ex difensore noto per aver militato nella Sambenedettese, Verona, Bologna e soprattutto nella Lazio per sei stagioni, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, svelando i drammi che hanno segnato la sua vita, dall’essere indagato nel caso Orlandi, argomento che avevamo trattato quando Arcadio è stato ospite della nostra trasmissione Scienziati nel Pallone, poco meno di un anno fa: di seguito il link.

Tra le vicende più inattese della sua vita c’è il suo coinvolgimento, suo malgrado, nel caso della scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983. Spinozzi fu indagato in seguito a una lettera anonima (a firma “Turkesh”) indirizzata al club biancoceleste, che lo accusava di essere a conoscenza di particolari sulla vicenda: “Un anonimo disse che sapevo dove tenevano Emanuela,” ricorda Spinozzi. L’indagine si concluse con la sua totale estraneità ai fatti, ma l’ombra di un tale mistero lo ha segnato.