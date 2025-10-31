SAN BENEDETTO – Mattinata da incubo per la viabilità in Riviera.

A peggiorare il quadro, dopo l’incidente avvenuto in mattinata sull’Autostrada A14 in corsia sud, tra Pedaso e Grottammare, dove un camion si è ribaltato all’interno della Galleria Castello, stamattina un ulteriore incidente ha complicato la situazione, verificatosi anche sulla Sopraelevata.

Per cause ancora in corso di accertamento, due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro. Sul posto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine per i rilievi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area, con inevitabili ripercussioni sul flusso veicolare.