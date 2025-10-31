GROTTAMMARE – Un grave incidente stradale è avvenuto poco fa sulla corsia sud dell’Autostrada A14, nel tratto compreso tra l’uscita di Pedaso e quella di Grottammare. Il sinistro, che ha avuto luogo all’interno della Galleria Castello, ha visto il ribaltamento di un mezzo pesante.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto, oltre alle squadre di emergenza a terra, è stata fatta convergere anche l’eliambulanza per prestare assistenza e trasportare in ospedale uno dei feriti.

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale. Attualmente, il tratto interessato dall’evento è temporaneamente bloccato. Si registrano lunghe code: si segnalano 3 chilometri di coda all’interno del tratto chiuso e 1 chilometro di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Pedaso. Si raccomanda agli automobilisti di prestare la massima attenzione.