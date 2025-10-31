ASCOLI PICENO – La questura di Ascoli Piceno ha comunicato gli interventi effettuati e il lavoro svolto in occasione del ritorno del derby tra Ascoli e Sambenedettese, un evento storico che non si verificava da ben 40 anni. Due le sfide tra le compagini, che si sono affrontate nel giro di pochi giorni, il 26 e il 29 ottobre.

Notevoli gli sforzi da parte della Questura per la gestione dell’ordine pubblico. È stato necessario infatti richiedere reparti di rinforzo da diverse parti di Italia tra Reparti Mobili, Reggimenti dei Carabinieri, Baschi verdi della Guardia di Finanza, cinofili, elicotteri e droni, oltre ad un numero approssimativo di 600 unità per i due eventi sportivi in parola.

Nel corso delle attività svolte sono stati sequestrati oggetti contundenti, tirapugni, coltelli, bastoni e anche una pistola a salve, con le tifoserie che avevano predisposto vere e proprie armi di fabbricazione artigianale da utilizzare in caso di scontri con gli avversari.

Nell’ambito dell’attività repressiva si è proceduto a diversi deferimenti all’autorità giudiziaria e ad un arresto di un soggetto che deteneva diverso materiale atto ad offendere e che ha persino tentato l’investimento dei poliziotti durante il controllo.

Evitato infine il raggiungimento della provincia da parte di tifoserie che sono gemellate con ascolani e sambenedettesi, che si sarebbero potute unire agli eventuali scontri.