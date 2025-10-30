SAN BENEDETTO – Sabato 25 ottobre 2025 presso la sala comunale auditorium G.Tebaldini di San Benedetto del Tronto si è svolto il convegno “Educazione, Sicurezza e Salute alla luce delle nuove norme del codice della strada” organizzato dalla Sezione U.N.U.C.I.

(Unione Nazionale Ufficiali in congedo d’Italia) di San Benedetto del Tronto.

L’evento, patrocinato dal Comune di San Benedetto del Tronto e dal Comune di Cossignano, ha visto la partecipazione attenta degli studenti dei licei classico e scientifico e della cittadinanza.

Dopo il saluto del Presidente della sezione UNUCI di San Benedetto del Tronto Dott. Beniamino Maddalena, presente con numerosi soci dell’associazione, si è dato l’avvio ai lavori con l’intervento dell’Assessore alla viabilità, polizia locale, trasporto pubblico e protezione civile del Comune di San Benedetto del Tronto Lorenzo Vesperini che ha portato i saluti del Sindaco e introdotto i temi del convegno. Poi il Dott. Claudio Cacaci, il Dott. Davide Pellegrini e il Dott. Terenzio Carboni hanno illustrato gli argomenti relativi alla tossicologia e alla traumatologia legati agli incidenti stradali.

Entrando nel vivo dell’argomento oggetto del convegno sono poi intervenuti il Questore Dott. Cristofaro La Corte, il Comandante della locale compagnia dei Carabinieri Maggiore Francesco Tessitore, il Dirigente della sezione Polizia stradale di Ascoli Piceno Vice Questore Dott. Luca Iobbi e il Procuratore Capo della Repubblica di Teramo Dott. Ettore Picardi.

I loro interventi si sono soffermati sugli aspetti preventivi e sanzionatori del nuovo codice della strada e dei dispositivi di controllo per il contrasto dell’assunzione di alcool e droghe.

L’evento, di grande valenza civica e educativa,fa parte delle iniziative culturali e sociali promosse dall’associazione U.N.U.C.I.