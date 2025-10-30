MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone organizza una cerimonia istituzionale per il 4 novembre, Giorno dellUnità nazionale, Festa delle Forze Armate e anniversario della fine della Grande Guerra.
Il raduno è previsto per martedì 4 novembre, alle ore 11:30, in piazza dell’Aquila, nel borgo storico di Monteprandone.
La cerimonia consisterà nella deposizione di una corona di alloro sul monumento ai caduti di piazza dell’Aquila, per onorare i cittadini di Monteprandone che hanno perso la vita in guerra, alla presenza delle Autorità civili e militari.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
