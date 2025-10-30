SAN BENEDETTO DEL TRONTO- Fi.Fa. Security si occuperà della sicurezza al Monsterland Halloween Festival, il più grande evento di Halloween in Europa, in programma il 31 ottobre all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.



La manifestazione, di rilievo internazionale, trasformerà l’autodromo in un gigantesco villaggio tematico dedicato alla notte più suggestiva dell’anno. Migliaia di persone provenienti da tutta Italia e dall’estero vivranno un’esperienza immersiva tra palchi spettacolari, scenografie mozzafiato, performance artistiche e DJ set di fama internazionale, rendendo Monsterland uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale europeo.

Per garantire lo svolgimento dell’evento in totale sicurezza, FI.FA. Security schiererà oltre 200 operatori qualificati, impegnati nel controllo degli accessi, nella gestione dei flussi di pubblico, nella vigilanza e nell’assistenza agli spettatori.

L’azienda sambenedettese, forte di un’organizzazione strutturata e di una lunga esperienza nel settore, assicurerà anche in questa occasione standard di sicurezza ai massimi livelli, in piena collaborazione con le autorità locali e la direzione del festival.

Reduce da un altro grande appuntamento internazionale come il Ferrari Challenge, FI.FA. Security conferma la propria presenza stabile nei più importanti eventi nazionali e internazionali: dal MotoGP alla Biennale di Venezia, dal Festival di Sanremo al Gran Premio del Mugello.