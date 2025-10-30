La risorsa selezionata si occuperà di:
• Installazione, manutenzione e collaudo di impianti elettrici civili e industriali
• Realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo
• Installazione e cablaggio di quadri elettrici e componentistica di automazione
• Posa di canaline, cavi, tubazioni e collegamenti elettrici secondo schemi e disegni tecnici
• Verifica del corretto funzionamento e rispetto delle norme di sicurezza elettrica.
Requisiti richiesti
• Esperienza pregressa come elettricista in contesti civili, industriali o fotovoltaici;
• Conoscenza di schemi elettrici e utilizzo di strumenti di misura
• Autonomia nell’esecuzione di installazioni e manutenzioni
• Capacità di lavoro in squadra e gestione delle priorità
• Patente B e disponibilità alla guida di veicoli aziendali.
Orario di lavoro
• Full time, dal lunedì al venerdì, orario giornaliero
Assunzione :
•. CCNL Metalmeccanico o Impianti Elettrici (in base all’inquadramento aziendale)
• Livello e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato.
Per candidarsi Inviare c.v. aggiornato a :
giulia.romani@adecco.it
