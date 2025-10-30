La risorsa selezionata si occuperà di:

• Installazione, manutenzione e collaudo di impianti elettrici civili e industriali

• Realizzazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

• Installazione e cablaggio di quadri elettrici e componentistica di automazione

• Posa di canaline, cavi, tubazioni e collegamenti elettrici secondo schemi e disegni tecnici

• Verifica del corretto funzionamento e rispetto delle norme di sicurezza elettrica.

Requisiti richiesti

• Esperienza pregressa come elettricista in contesti civili, industriali o fotovoltaici;

• Conoscenza di schemi elettrici e utilizzo di strumenti di misura

• Autonomia nell’esecuzione di installazioni e manutenzioni

• Capacità di lavoro in squadra e gestione delle priorità

• Patente B e disponibilità alla guida di veicoli aziendali.

Orario di lavoro

• Full time, dal lunedì al venerdì, orario giornaliero

Assunzione :

•. CCNL Metalmeccanico o Impianti Elettrici (in base all’inquadramento aziendale)

• Livello e retribuzione commisurati all’esperienza del candidato.

Per candidarsi Inviare c.v. aggiornato a :

giulia.romani@adecco.it