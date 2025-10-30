GROTTAMMARE – Sabato 8 novembre, al Teatro delle Energie di Grottammare, si terrà una serata di solidarietà per sostenere il Progetto “Casa Mia” di Omphalos

La città di Grottammare si prepara ad accogliere un evento coinvolgente e di grande rilevanza sociale e musicale: una serata all’insegna della solidarietà e della musica dei Nomadi.

L’evento Note di Solidarietà della tribute band Solo e Sempre Nomade Band si terrà a partire dalle ore 21

presso il Teatro delle Energie in Via Ischia, 301 a Grottammare. L’Ingresso sarà ad offerta libera, con una donazione gradita e consigliata di € 10.

​Lo scopo della Serata: progetto “Casa Mia” di Omphalos

​L’intero ricavato della serata sarà devoluto per sostenere gli ultimi lavori del progetto “Casa Mia” dell’associazione Omphalos Autismo & Famiglie – ODV. Un’iniziativa fondamentale per offrire supporto e un futuro dignitoso alle persone con autismo e alle loro famiglie.

​La “Nomadi Solo e Sempre Nomade Band” riproporrà i brani più amati e significativi della storica band italiana. Il repertorio includerà successi come: ​Io voglio vivere, Ho difeso, ​Crescerai, ​Io vagabondo, Canzone per un’amica, Auschwitz e tanti altri successi della storia della musica italiana.

​L’evento gode del Patrocinio della Città di Grottammare ed è realizzato grazie al sostegno di numerosi sponsor locali, tra cui: BellaCoggg, Ciarrocchi Panificio (dal 1961), bar Amico, Omphalos Autismo & Famiglie – ODV, Colorificio Pezzoli, Bella Cora.

​Per maggiori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si invitano tutti gli interessati a consultare la pagina social ufficiale: Solo e Sempre Nomade.

Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa per una serata di grande musica e solidarietà, contribuendo concretamente a un progetto vitale per la comunità.

