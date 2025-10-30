SAN BENEDETTO – Questa mattina, alle ore 10.30, presso il santuario del Santissimo Sacramento, si è celebrato il funerale di padre Giuseppe Crocetti presieduto dal vescovo emerito di Pesaro mons. Piero Coccia. Hanno concelebrato: il nipote Osvaldo Crocetti, il vice-provinciale Flavio Fumagalli, il vicario generale don Patrizio Spina, il superiore padre Silvano Nicolli con i confratelli della comunità sacramentina di San Benedetto, diversi presbiteri della diocesi e tanti fedeli.

Il vescovo diocesano mons. Gianpiero Palmieri avendo un impegno pastorale ha inviato un messaggio: “Condivido con tutti voi la tristezza per la morte di padre Giuseppe Crocetti e sono unito in questo momento in cui la comunità dei Sacramentini, la parrocchia e la nostra Chiesa locale celebra la sua Pasqua di Resurrezione. Ho avuto la possibilità di conoscere padre Giuseppe solo in questo ultimo tempo di malattia, che so aver vissuto davvero ancorato alla Parola che ha studiato, servito e annunziato sempre con dedizione. Raccolgo da chi lo ha incontrato nel suo ministero tanta stima e riconoscenza e mi unisco alla gratitudine della nostra diocesi e di tutta la Chiesa italiana. Chi ama e serve la Parola, come padre Giuseppe ha fatto, edifica la Chiesa. Così egli ha fatto con la sua vita, con perseveranza, competenza e grande umiltà. Chiedo al Signore, insieme a voi tutti, che ora gli mostri il suo volto, quel volto che nelle pagine della Scrittura egli ha tanto cercato”!

All’inizio della celebrazione, padre Flavio Fumagalli ha tracciato un ritratto intenso di padre Crocetti, ricordandone la ricca eredità spirituale e culturale: esegeta e biblista, studioso appassionato della Sacra Scrittura con numerose pubblicazioni, formatore dei laici appartenenti all’Aggregazione del Santissimo Sacramento, guida per anni dei pellegrinaggi in Terra Santa, padre spirituale di molti fedeli, fondatore del “Gruppo Shalom”, docente nelle Facoltà teologiche marchigiane e abruzzesi e fondatore, nel 1974, della Scuola di Formazione Teologica.

Mons. Piero Coccia, nell’omelia, ha espresso la riconoscenza di tutti:

“Siamo grati al Signore per averci dato padre Crocetti a cui tutti noi siamo debitori per varie ragioni e per vari motivi”, ha affermato mons. Coccia durante l’omelia, “è una persona che è entrata nel nostro cuore, ci ha arricchito, ci ha aiutato nel cammino della fede, quindi la gratitudine al Signore va detta e da ultimo abbiamo anche un altro sentimento quello della serietà perché padre Crocetti è stato un uomo di Dio. È stata una persona che si è fidata di Dio e ha servito la comunità cristiana nei migliori dei modi e a lui compete quella che è la ricompensa del Regno dei cieli”. Il vescovo Piero ha poi ricordato la sua profonda umanità: “molto originale e autentica. Ha amato profondamente la sua vocazione e il suo ministero sacerdotale che ha esplicitato nei migliori dei modi, ha amato la sua congregazione a cui ha dato un contributo specifico proprio per il carisma dell’eucaristia, con i suoi studi, con la sua capacità di diffondere l’adorazione eucaristica. Ha amato la sua congregazione con tanta fedeltà dando sempre il suo contributo di disponibilità e di grande generosità soprattutto per quei settori che erano di sua competenza. Ha amato i sambenedettesi! Tante persone ha conosciuto e tante persone ha aiutato”.

Prima di concludere la celebrazione, don Gian Luca Pelliccioni, primo direttore della Scuola di Formazione Teologica dopo che padre Giuseppe ne affidò la guida alla diocesi, ha offerto un ricordo toccante:

“Padre Giuseppe è morto con il Nuovo Testamento in greco sul petto. Formatore dei seminaristi, raccomandava loro di utilizzare poco i commenti della Sacra Scrittura ma di leggere sempre il testo della Bibbia e quando in classe tutti sfogliavamo la Bibbia per cercare i passi da lui indicati diceva: ‘Che dolce suono!’ come a dire non le parole dei commenti che riportano altri commenti ma andate lì dove c’è la Parola, c’è la vita, c’è Cristo”.