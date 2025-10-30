Le istituzioni scolastiche, nel corso del nuovo anno, saranno chiamate a far applicare due regolamenti sull’uso dei dispositivi elettronici a scuola in base a due atti ministeriali: la nota MIM n. 5274 dell’11 luglio 2024 rivolta al primo ciclo d’istruzione e la nota MIM n. 3392 del 16 luglio 2025 rivolta al secondo ciclo d’istruzione. Siamo di fronte a un passaggio normativo molto importante che in qualche modo vuole arginare l’uso, spesso eccessivo degli smartphone, da parte degli studenti. La circolare fa riferimento a diversi studi scientifici internazionali e a dati, piuttosto allarmanti, forniti dall’OCSE, OMS e dall’Istituto Superiore di Sanità, che hanno dimostrato fenomeni di dipendenza da parte degli adolescenti quali incapacità di controllo, sintomi di astinenza e trascuratezza di altre attività dovuti all’utilizzo senza limiti dei cellulari. Ci troviamo davanti ad una problematica molto importante che è necessario contenere per salvaguardare non solo la socializzazione ma anche l’apprendimento dei discenti. Secondo un rapporto dell’OCSE il quotidiano uso dei device rappresenta uno dei fattori del calo delle prestazioni scolastiche degli ultimi 15 anni.

Ne abbiamo parlato in questa puntata di Punto e a Capo con le professoresse Giancarla Perotti e Elvira Apone insieme alla tematica relativa al ritorno del giudizio sintetico al posto di quello numerico nella scuola primaria