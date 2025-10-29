SAN BENEDETTO – Il 27 ottobre 2025, a 96 anni è morto padre Giuseppe Crocetti della Congregazione dei Padri del Santissimo Sacramento S.S.S., detti comunemente Sacramentini.

Ho conosciuto padre Giuseppe Crocetti nel 1983 quando, insieme a mio marito Antonio Barra, ci iscrivemmo alla “Scuola di Teologia”. Uomo affabile, di grande umiltà, famoso e rigoroso biblista. Dopo un paio di lezioni ci invitò al “Gruppo Shalom” che frequentammo per molti anni. Questo gruppo era stato fondato da lui da pochi anni con la finalità di studiare la Sacra Scrittura e la letteratura geovista. Tutto questo per poter instaurare un dialogo autentico con i cattolici che erano stati contattati dal Testimoni di Geova (TdG), con i fuoriusciti dalla Congregazione geovista e anche con i loro “capi”. Un religioso infaticabile!

Un episodio che non ho mai dimenticato risale a quando una coppia di Pisa, con un bambino di pochi mesi, arrivò all’ospedale di Ripatransone. Negli anni ‘80, vi operava un chirurgo noto per accogliere i Testimoni di Geova di tutta Italia, poiché non praticava trasfusioni di sangue, vietate dalla loro fede, utilizzando altre modalità.

Il marito, affetto da una grave ulcera, necessitava però urgentemente di una trasfusione. La moglie, consapevole della gravità della situazione e guidata dall’amore, decise con coraggio di dare il consenso. Questa scelta, tuttavia, costò loro l’allontanamento dall’abitazione dove erano ospitati dai membri della loro congregazione religiosa: per due notti la donna e il suo bambino dormirono nella loro auto, soli e spaventati.

La notizia giunse al vescovo, Mons. Giuseppe Chiaretti, che allora risiedeva ancora a Ripatransone. Egli accolse la famiglia presso le suore dell’ospedale “Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli” e incaricò Padre Giuseppe Crocetti di seguirli spiritualmente. Il padre fu per loro una guida e un conforto: li accompagnò umanamente e li aiutò a riscoprire la Bibbia e la fede cattolica, con rispetto e profondità. Era questo il suo modo di evangelizzare: con rispetto, umiltà e amore. Desideroso di mantenere viva quella relazione di amicizia e di fede, Padre Giuseppe non si limitò ai contatti a distanza, ma volle recarsi insieme ad alcune persone del gruppo a Pisa per continuare il dialogo con loro. Era questo il suo modo di evangelizzare.

Padre Giuseppe Crocetti fu un sacerdote dal cuore aperto e dal pensiero profondo. Amava il dialogo e non temeva il confronto: intratteneva relazioni di rispetto e stima con i responsabili delle congregazioni geoviste, partecipava a trasmissioni radiofoniche e televisive, e in ogni occasione coinvolgeva anche i membri del gruppo “Shalom”.

Aveva una grande attenzione al contributo teologico delle donne, che valorizzava e promuoveva con la stessa considerazione riservata agli uomini — un segno di sensibilità e di lungimiranza non comune per il suo tempo.

Organizzava corsi e ritiri spirituali sempre centrati sulla Sacra Scrittura, resi vivi dalla sua profonda preparazione, dalla sua passione per la Parola e dal suo spirito gioioso. Oggi parlare di formazione è diventato naturale, ma negli anni ’80, nel nostro territorio, era una vera novità: un’iniziativa coraggiosa che ha aperto la strada a una nuova consapevolezza nella vita di fede.

Amava scherzare, e con affetto chiamava me e mio marito “Aquila e Priscilla”, come i collaboratori di san Paolo.

Grazie a lui è nata in me, come in tantissime altre persone, la passione per lo studio della teologia. Ho avuto la gioia di averlo anche come docente di Sacra Scrittura nel corso di licenza in Sacramentaria ad Ancona. È stato per molti un maestro, un amico e un testimone autentico del Vangelo: un sacerdote che ha formato un popolo, con la Parola e con la vita.

Oltre che per la preziosa formazione ricevuta, gli sono grata anche per avermi fatto conoscere l’Aggregazione del Santissimo Sacramento, associazione ecclesiale riconosciuta dalla Chiesa e collegata agli Istituti religiosi fondati da San Pier Giuliano Eymard. La Sacra Scrittura e l’Eucaristia furono i cardini della sua vita spirituale: ne subì il fascino, la forza e il contagio, e seppe comunicarli con passione a chiunque incontrasse.