WEB TV – Scienziati nel Pallone “a caldo” post Samb-Ascoli, con Chiara Poli di Piceno Oggi e Mauro Vannini di Riviera Oggi, per commentare il post partita di Samb-Ascoli 2-1 di Coppa Italia.
Copyright © 2024 Riviera Oggi, riproduzione riservata.
Rossoblu aggressivi dal primo all'ultimo minuto, con Sbaffo tornato finalmente ad essere decisivo
WEB TV – Scienziati nel Pallone “a caldo” post Samb-Ascoli, con Chiara Poli di Piceno Oggi e Mauro Vannini di Riviera Oggi, per commentare il post partita di Samb-Ascoli 2-1 di Coppa Italia.
Lascia un commento