Vittorio Massi: “L’emozione di vedere uno stadio del genere è indescrivibile, la gente non è andata a lavorare. Nel primo tempo li abbiamo stracciati, potevamo stare 4-0. Non si poteva dare una delusione a questa gente oggi. Abbiamo passato il testimone ai ragazzi di 20, 30 o 40 anni che non avevano mai visto un derby. Ora stiamo 1 a 1, nei derby: aspettiamo il 4 marzo. Bravo Palladini, bravi tutti i ragazzi. Già domenica si era visto che stiamo crescendo, dopo Livorno mi sono arrabbiato perchè la squadra è forte. Con i giorni ogni tanto bisogna alzare la voce, non dare le pacche sulle spalle. Dedico la vittoria a mio padre, che oggi purtroppo non può vedere questa giornata. Ricordo chi mi criticava e diceva che non avessi una lira o che non volessi portare la Samb in alto e invece questo Massi oggi ha portato tutto ciò e voglio continuare su questa strada per fare sempre di più per questa piazza. Volevo godermi il sapore della vittoria in un derby, dopo che al Del Duca mi hanno fatto andare con ‘lu postale’ come si dice in dialetto. Un grande preparatore dei portieri mi disse ‘sarai un vero presidente quando prenderai l’aereo’, ancora non l’ho preso perchè a Sassari mi ero rotto un braccio e il medico mi ha consigliato di non volare, ma io quest’anno voglio prendere l’aereo quindi speriamo di andare ai play off e giocare qualche partita magari in Sicilia. Nel derby di ritorno speriamo di avere il tifo ospite, ne abbiamo parlato anche con Passeri. Ad Ascoli non c’è la curva, ma hanno 7 milioni per farla. Qui c’è una curva di oltre 2 mila persone vuota, oltre alla laterale, noi non abbiamo potuto vendere oltre 4 mila biglietti, la cosa non è equa. Avevamo tutte le potenzialità per arrivare a 13 mila spettatori ma non siamo riusciti a fare il pienone che avremmo fatto sicuramente. Ma nonostante ciò il tifo nostro è stato superiore, hanno cantato dal primo all’ultimo minuto, io ad Ascoli ho vinto quando ho sentito quella mezz’ora di silenzio per il terrore quando attaccavamo noi. A chi scrive Massi caccia i soldi e compra altri giocatori gli direi vienici tu al posto mio, qui c’è gente che lavora giorno e notte e i soldi non ce li mettiamo mica in saccoccia”.