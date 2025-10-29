Vasto(CH)-Sono 15 i giorni di prognosi refertati dal pronto soccorso cittadino a un Ispettore e un assistente Capo coordinatore di Polizia Penitenziaria per via dell’aggressione subita ad opera di un internato in occasione della perquisizione straordinaria che ha portato al carcere di Vasto al sequestro di 270 grammi di droga, a un coltello rudimentale e a un punteruolo.

L’internato non ha evidentemente accettato l’idea di essere sottoposto ad una operazione che benché estemporanea rientra nei compiti d’istituto della Polizia penitenziaria.

Gli altri due agenti aggrediti da un altro internato nella giornata di ieri, come detto, nel avranno per 7 giorni ma con un punto di domanda.

Riusciranno a superare il gap psicologico che inevitabilmente in questi casi si produce?

“La situazione già di per sé critica con il venir meno del loro contributo rischia di fare sprofondare nel baratro un carcere che già fa acqua da tutte le parti visto che alla grave carenza di personale si unisce una situazione strutturale per nulla sicura né tantomeno salubre”

– Fa sapere il segretario nazionale Cnpp-Spp Mauro Nardella alla testata nazionale mastarnews24-

“Pensare di aprire un’altra sezione con gli effimeri provvedimenti annunciati dall’amministrazione penitenziaria significa finire di distruggere le aspettative di un personale esausto e falcidiato da problemi di ogni genere e grado ad iniziare dai diritti soggettivi che per forza di cose non sempre sono salvaguardati e non per colpa di direttori e comandanti”

– spiega Nardella-

“Il contratto per il quale si è deciso di appartenere al Corpo di Polizia Penitenziaria prevede ben altro.

Per questo motivo il Cnpp-Spp annuncia intanto manifestazioni di dissenso rispetto a quanto paventato circa l’apertura ad altri 50 detenuti previsti in arrivo”

-Continua Nardella-

“Nei prossimi giorni, inoltre, saranno studiate strategie volte a disarcionare ogni velleità di annientamento delle residue energie in essere del personale in attività presso il carcere di Contrada Torre Sinello a mezzo manifestazioni di protesta ad hoc e che saranno di volta in volta prodotte e rese pubbliche”

Conclude il segretario nazionale