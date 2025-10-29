Mister Agostinone: “Non siamo venuti qui per regalare niente a nessuno. Il primo gol non l’ho rivisto ma credo che potesse essere fuorigioco. Io penso che l’Ascoli abbia fatto una buona partita, adesso ci prepariamo per domenica perchè ci aspetta una grande sfida. Nel primo tempo dovevamo essere più bravi, poi nella ripresa siamo rientrati con un altro piglio. Sono comunque soddisfatto della prestazione. Obiettivi? Siamo una squadra nuova che si sta amalgamando e sta dimostrando che il percorso di crescita è quello giusto, quando indossi questa maglia devi puntare solo a vincere”.