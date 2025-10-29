CULTRARO 6,5: Mai chiamato in causa nella prima frazione. Nella ripresa decisivo su Chakir al 64′. Incerto su alcune uscite.
ZOBOLETTI 6: Preciso in fase difensiva, quando può prova anche a spingere. Prestazione positiva.
ZINI 7: Impeccabile nel primo tempo. Sempre deciso e attento negli interventi difensivi. Vicino al goal di testa al minuto 79′.
PEZZOLA 6,5: Anche per lui nulla da dire, sempre preciso e bravo nelle letture.
TOSI 8: Una freccia sulla fascia sinistra, doppia fase sempre ad alta intensità per tutta la partita.
TOURE M. 6,5 : È il solito lottatore in mezzo al campo, arriva su tutti i palloni ed è prezioso nei recuperi.
CANDELLORI 7: Tanti recuperi e tanti palloni giocati, prestazione completa di qualità e quantità.
KONATE 8: Sulla destra crea sempre problemi ai bianconeri. Segna il goal del 2-0. Sprinta fino alla sostituzione che arriva al minuto 89′. Unica pecca si perde Rizzo nel 2-1.
TOURE N. 6,5: Si da tanto da fare, svaria tanto e prova a dare imprevedibilità. Si procura il rigore dell’1-0.
BATTISTA 7: Tanta intraprendenza per l’esterno sinistro, una vera spina nel fianco per la difesa dell’Ascoli. Prestazione convincente.
SBAFFO 8: Sigla il vantaggio Samb su rigore e gioca tanti palloni, anche quello dell’assist del 2-0 per Konate. Esce per infortunio al 63′.
ALL. PALLADINI 7: Bella prestazione dei suoi ragazzi che interpretano la partita nel modo giusto, mettendo in campo qualità ma anche tanta grinta.
Dalla panchina:
EUSEPI 6,5 (63′): Gioca tanto di sponda e fa espellere Menna nel finale di partita.
MARRANZINO 6 (63′): Prestazione di sacrificio. Si vede poco davanti ma l’impegno non manca.
ALFIERI 6 (74′): Entra e torna a dare ordine alla manovra rossoblu.
SCAFETTA (89′): S.V.
Arbitro Drigo 6,5: Decisioni nel complesso giuste, riesce a tenere una partita che per forza di cose rischia di cadere in episodi di nervosismo. La situazione sfugge leggermente sul finale ma era prevedibile.
