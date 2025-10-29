Le mansioni da svolgere saranno:
-Carico e scarico della merce manualmente o con ausili meccanici
-Movimentazione e sistemazione prodotti nei magazzini
-Controllo visivo dell’integrità della merce
-Supporto alle attività logistiche
Requisiti:
– Esperienza pregressa anche minima nella mansione
– Buona resistenza fisica
– Precisione, puntualità e spirito di collaborazione
Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero 335 601 4745
