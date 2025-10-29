Le mansioni da svolgere saranno:

-Carico e scarico della merce manualmente o con ausili meccanici

-Movimentazione e sistemazione prodotti nei magazzini

-Controllo visivo dell’integrità della merce

-Supporto alle attività logistiche

Requisiti:

– Esperienza pregressa anche minima nella mansione

– Buona resistenza fisica

– Precisione, puntualità e spirito di collaborazione

Per candidarsi inviare c.v. tramite whatsapp al numero 335 601 4745