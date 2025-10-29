di LUIGI MARIA PEROTTI

IL DERBY. Nei trentanove anni passati dall’ultimo derby Ascoli-Samb è successo di tutto: è caduto il muro di Berlino, sono arrivati Internet, gli smartphone e ora l’intelligenza artificiale. Il mondo è cambiato, ma non la passione dei tifosi di Ascoli e Samb.

Una passione talmente grande da essere diventata virale sui social di tutta Italia. Non mi era mai capitato di leggere così tanti articoli, post e approfondimenti per due squadre di Serie C che si affrontano non per una coppa, non per una promozione, ma per un gioco del destino che ha saputo mettere in secondo piano perfino le competizioni in cui queste due partite si inseriscono.

Sono sicuro che, tra qualche anno, saranno più quelli che ricorderanno l’esito di queste due gare così fatalmente ravvicinate che non la posizione finale in classifica.

Domenica, al Del Duca, è andato in scena il primo atto di qualcosa di cui la nostra terra aveva bisogno: un rito collettivo per ribadire la propria identità.

Che ci piaccia o no, la verità è che giocare contro i cugini è bello, a prescindere dal risultato. Non credo che avrei scritto questa frase se la Samb avesse vinto o pareggiato ad Ascoli — sarebbe sembrato sarcasmo, e non è quello che voglio. Quello che voglio, invece, è vivere al massimo il secondo atto di questa sfida.

Sportivamente parlando, ci sarebbero molti distinguo da fare. L’Ascoli punta al campionato e, in vista del big match con il Ravenna, potrebbe essere tentato di non schierare la formazione migliore in Coppa Italia.

La Samb, dal canto suo, nonostante la sconfitta al Del Duca, ha dimostrato di poter reggere il confronto con uno squadrone che ha un monte ingaggi quasi doppio. E oggi ha tutta la voglia di rifarsi davanti al proprio pubblico.

Ma anche le seconde linee dell’Ascoli — qualora mister Tomei decidesse di schierarle (al momento in cui scrivo, non conosco ancora le formazioni) — hanno il potenziale per impensierire chiunque. E vincere per la prima volta in trasferta li consegnerebbe alla storia, perché non è mai successo.

Per questo ho chiesto all’intelligenza artificiale di creare lo “scudetto del Piceno”, un titolo immaginifico che non assegna trofei, ma orgoglio a chi lo vince e malinconia a chi lo perde.

Non sono una persona scaramantica, ma quando c’è di mezzo il calcio lo divento eccome.In altri contesti avrei evitato di espormi così spudoratamente, ma qui non c’è solo una partita in ballo: c’è la necessità di costruire una nuova consapevolezza.

Un giorno, spero non troppo lontano, dovremmo poter vedere un derby con entrambe le tifoserie sugli spalti, a cantare, a sfidarsi, a emozionarsi insieme. Perché se siamo così belli come lo sono stati i tifosi dell’Ascoli domenica, e come lo saranno quelli della Samb oggi, l’unica domanda da farsi è: “Quanto possiamo essere magnifici insieme?”

Che vinca il migliore. Se sarà l’Ascoli, lo applaudiremo come giusto che sia. Se sarà la Samb… questi tre punti di sospensione che la mia sopracitata scaramanzia mi permette di scrivere.