SAN BENEDETTO – Oggi è il giorno.
Samb-Ascoli, valida per la Coppa Italia di Serie C 2025/26. Ecco tutte le informazioni utili diffuse dalla società Sambenedettese per i tifosi che si recheranno allo stadio “Riviera delle Palme” mercoledì 29 ottobre alle ore 15:00.
AGGIORNAMENTO ORE 11.00
Orari e accessi
I cancelli dello stadio saranno aperti a partire dalle 13:00.
La biglietteria nord resterà chiusa il giorno della partita, per questo si invita caldamente il pubblico a munirsi di biglietto in prevendita presso i punti vendita autorizzati sul territorio.
Modifiche alla viabilità
A partire dalle 12:45, Viale dello Sport sarà interdetto al traffico nel tratto compreso tra il sottopasso di via Virgilio e la rotonda Roncarolo.
Per questo motivo:
si raccomanda ai tifosi locali di arrivare con largo anticipo, preferibilmente prima delle 12:45;
si consiglia di accedere allo stadio esclusivamente da nord, per evitare rallentamenti.
Bus navetta per i tifosi
Per agevolare l’afflusso dei tifosi e limitare i disagi legati alla carenza di parcheggi nelle aree adiacenti allo stadio, il Comune ha predisposto un servizio di bus navetta gratuito attivo dalle 12:30.
Le due linee attivate sono le seguenti:
Linea Sud: capolinea alla rotonda di Porto d’Ascoli
Linea Nord: capolinea in piazzale Mar del Plata
Entrambe le navette percorreranno il lungomare con fermata nei pressi del sottopasso di via Virgilio, consentendo così un accesso agevole allo stadio.
Dove vederla in Tv?
La sfida verrà trasmessa su Sky Sport Calcio canale 202 e 251 e su Now Tv.
Scuole chiuse
Le scuole chiudono alle ore 12 per ordinanza comunale, così da ridurre il traffico e i disagi nelle zone sensibili.
