SAN BENEDETTO – Oggi è il giorno di Samb-Ascoli, tutto pronto al Riviera.

NOTE

Bellissima giornata di sole, l’aria che si respira è elettrizzante. Atmosfera da brividi, già un’ora e mezza prima dell’inizio della gara, lo stadio trema letteralmente durante il coro “chi non salta ascolano è”. Campo in ottime condizioni. Spettatori 9’002.

FORMAZIONI UFFICIALI

SAMB (4-2-3-1): Cultraro, Zoboletti, Zini, Pezzola, Tosi, Candellori, M. Toure, N. Toure, Konate, Battista, Sbaffo.

All. Ottavio Palladini. A disp. Orsini, Grillo, Chelli, Marranzino, Bongelli, Eusepi, Vesprini, Dalmazzi, Alfieri, Napolitano, Chiatante, Martins, Iaiunese, Scafetta, Tataranni.

ASCOLI (4-3-3): Barosi, Ndoj, Oviszach, Corazza, Menna, Bando, Cozzoli, Palazzino, Rizzo, Zagari, Corradini.

All. Francesco Tomei. A disp. Vitale, Brzan, Pagliai, Damiani, Silipo, Chakir, D’Uffizi, Alagna, Rizzo Pinna, Curado, Gori, Di Salvatore, Milanese, Di Teodoro, De Witt.

ANGOLI 4-9

AMMONITI Zagali, Menna, Corradini, N. Toure, Bando, Silipo

ESPULSI Rizzo Pinna (dalla panchina) Menna

CRONACA

1′ Al via il match, Samb che attacca da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione.

3′ Cross da sinistra di Cozzoli, blocca Cultraro.

4′ M. Toure recupera palla sulla trequarti ma commette fallo.

5′ Primo angolo per l’Ascoli, Palazzino chiuso da Tosi.

6′ Angolo Ascoli, fischi assordanti. M. Toure spazza, la Samb riparte in contropiede con Battista che si fa 40 metri palla al piede, serve in profondità N. Toure che viene atterrato in area da Zagari ED E’ CALCIO DI RIGORE PER LA SAMB!

7′ Batterà Sbaffo. Tutto lo stadio trattiene il respiro.

8′ GOOOOOL! HA SEGNATO SBAFFO!

8′ RIGORE PERFETTO! Forte, rasoterra ad incrociare con il destro, Barosi intuisce ma non ci arriva. 1-0! Il Riviera è una bolgia senza precedenti.

10′ Ancora la Samb che attacca sull’onda dell’entusiasmo! Battista atterrato al limite dell’area, solo giallo per Menna, i rossoblu chiedevano il rosso per fallo da ultimo uomo.

11′ Sbaffo sul punto di battuta col piede caldo. Il 10 prova la rasoiata sotto la barriera ma la sfera termina sul fondo.

12′ SAMB SCATENATA! Tosi un “motorino” sulla fascia sinistra, cross per Konate che di testa mette alto.

14′ Ci prova ancora Sbaffo, destro dal limite forte ma centrale, blocca Barosi.

17′ Angolo per i bianconeri, sotto la Curva Nord, bordate di fischi. Zoboletti libera il cross e la Samb si invola ancora in contropiede. Ma stavolta Konate sbaglia la misura del filtrante e l’azione sfuma.

19′ Ascoli che prova a far girare palla, lancio lungo per Cozzoli ma Zini è attento e scorta il pallone in fallo laterale.

23′ Punizione per i bianconeri dalla trequarti. Corradini mette in mezzo ma Zoboletti allontana di testa.

27′ HA RADDOPPIATO LA SAMB! Lancio in profondità di Sbaffo per Konate che sfugge alla marcatura dei centrali bianconeri, resiste di fisico e con la punta del piede tocca quel tanto che basta per depositare in rete il pallone del 2-0. APOTEOSI ROSSOBLU!

29′ Insiste la Samb! Blitz di Zoboletti sulla trequarti, N. Toure arriva al limite, finta e sterza sul sinistro ma la conclusione è centrale e Barosi blocca.

31′ Prova una reazione il Picchio, M. Toure atterra Ndoj, punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Oviszach crossa sul secondo palo, Tosi prolunga in angolo.

32′ Sempre Oviszach dalla bandierina ad uscire, Sbaffo allontana, sulla ripartenza Corradini spende il fallo tattico su Battista, ammonito.

34′ Primo corner per la Samb. Tosi crossa col mancino a rientrare ma l’Ascoli libera e riparte in contropiede. Moussa e Battista non rischiano il fallo tattico e Palazzino arriva alla conclusione, alta.

38′ Clima teso tra le due panchine per una palla contesa. Rosso a Rizzo Pinna che si era alzato per protestare. Espulso anche il team manager della Samb.

41′ Fallo di N. Toure su Rizzo. Giallo.

42′ Ancora pericolosa la Samb, ma Barosi è impeccabile in uscita su Konate che avrebbe calciato a botta sicura da due passi.

45′ Sono due i minuti di recupero. Konate lotta come un leone nonostante un fallo subito riesce a servire N. Toure a centro area, ma il 23 non riesce a difendere palla spalle alla porta.

45’+2′ Finisce qui il primo tempo, Samb che conduce per 2-0 sull’Ascoli. Rossoblu straripanti che escono tra gli applausi dello stadio.

Una prima frazione approcciata da subito in maniera perfetta dai ragazzi di Palladini, caricati dal pubblico e determinati a riscattare la sconfitta immeritata al Del Duca di domenica. Rigore sacrosanto trasformato impeccabilmente da Sbaffo (il secondo in stagione dopo quello segnato a Perugia) e raddoppio “di rapina” di Konate, lanciato a rete dallo stesso numero 10 che sta dimostrando di essere tornato a pieno regime. Dall’altro lato, bianconeri rimaneggiati che si fanno vedere in attacco solo su un paio di calci piazzati. In campo, partita maschia ma corretta, dal punto di vista arbitrale, l’unico momento di tensione tra le due panchine ha portato all’espulsione di Rizzo Pinna.

RIPRESA

1′ Al via il secondo tempo. Dentro Chakir al posto di Corazza nel Picchio. Nessun cambio per Palladini.

4′ Accorcia subito le distanze l’Ascoli. Calcio di punizione dalla trequarti. Oviszach crossa sul secondo palo per Rizzo che col sinistro tutto solo mette alle spalle di Cultraro. 2-1.

6′ I bianconeri sono rientrati in campo con tutt’altro piglio. Chakir prova la rovesciata ma colpisce male.

9′ Angolo per l’Ascoli, Chakir svetta di testa ma Cultraro blocca.

11′ Grande discesa di Battista sulla corsia di sinistra, arriva sul fondo e finisce a terra ma per l’arbitro non c’è fallo.

14′ Due corner di fila per gli ospiti. Non sfruttati. La Samb potrebbe ripartire in contropiede ma N. Toure viene chiuso.

15′ Ahia, Sbaffo a terra, problema muscolare.

17′ Ecco le prime mosse di Palladini: fuori Sbaffo e Battista per Eusepi e Marranzino.

19′ CULTRAROOOO COME UN GOL! Parata miracolosa su Chakir che si era presentato tutto solo davanti alla porta. Ma la Samb è troppo distratta in questa ripresa!

20′ Destro di Candellori dai 16 metri. Ribatutto.

21′ Cross di Tosi dalla linea di fondo. Spazza la difesa ascolana.

22′ Manovra avvolgente dell’Ascoli, Bando crossa da sinistra, una deviazione amica accomoda il pallone per Cutraro.

23′ Adesso non c’è un attimo di respiro. Angolo per la Samb dalla parte opposta del campo.

24′ Cross di Tosi respinto da Zagari.

25′ Ancora Tosi che si spinge in avanti e conquista un fallo laterale, poi incita la Nord che alza i decibel.

27′ Altro corner per i rossoblu. Stavolta il cross di Tosi è preda del portiere in presa alta.

28′ Siamo già dalla parte opposta: angolo bianconero, Cultraro con i pugni.

29′ Quattro cambi per l’Ascoli: dentro Silipo, Milanese, Alagna, D’Uffizi per Oviszach, Corradini, Palazzini e Cozzoli. Nella Samb dentro Alfieri per N. Toure.

31′ Sugli sviluppi di un calcio punizione per la Samb dalla trequarti, Konate prova il mancino ma la sfera termina alta sopra la traversa.

33′ Altro tiro dalla bandierina per la Samb, conquistato di forza da Konate. Alfieri per Pezzola che di testa mette sul fondo di un nulla.

35′ Ammonito Silipo per un fallo a palla lontana su Tosi.

36′ Ascoli in dieci uomini! Menna trattiene Eusepi al limite dell’area ma era già ammonito. Secondo giallo e sotto la doccia!

37′ Punizione dal limite per la Samb. La mattonella è la stessa di Fattori del derby del 1986.

37′ Eusepi calcia di potenza, ma la sfera impatta sulla barriera.

39′ Nervi tesi tra Chakir e Zini, l’arbitro li separa.

40′ Candellori senza mezze misure spazza in tribuna un pallone pericoloso.

42′ Ndoj commette fallo su M. Toure, i rossoblu respirano e rosicchiano secondi preziosi.

43′ Finisce qui l’ottima partita di Konate, dentro Scafetta.

45′ Sono 5 i minuti di recupero. Ascoli che attacca ma Zini allontana.

45’+2 Calcio di punizione per l’Ascoli dalla trequarti di destra, Silipo sul pallone

45’+3′ Mancino di Silipo a rientrare sul secondo palo, Alfieri di testa manda in corner.

45’+4′ Angolo di Silipo, il pallone resta pericolosamente in area e il tempo sembra fermarsi, ma Tosi riesce a conquistare fallo e lo stadio esulta come un gol!

45’+5′ Ascoli che prova il forcing finale alla disperata. Tutti in avanti ma Tosi spazza ED E’ FINITA! LA SAMB HA VINTO IL DERBY!

Finisce in rissa ed è un peccato perchè la partita è stata dura ma corretta. Ma è anche comprensibile perchè la tensione accumulata dai giocatori è stata tanta.

Rossoblu che non cedono alle provocazioni e, invocati a gran voce dalla curva, vanno sotto la Nord ad esultare!

Anche Ottavio Palladini chiamato dal pubblico sotto la Curva. E’ una festa bellissima.

Tutti i giocatori esultano sotto la curva sventolando le bandiere rossoblu. “Vi vogliamo così” il grido dei tifosi, che poi danno voce all’inno “blu è il colore del mare…rosso è il colore del vino” e “Nuttate de Lune“. Poi il giro di campo dei calciatori che ringraziano e festeggiano sotto i distinti e la tribuna.

GRAZIE per aver seguito la nostra diretta, a tutti i nostri lettori un buon proseguimento di questa serata storica.