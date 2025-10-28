La risorsa sarà inizialmente affiancata e formata per svolgere piccole riparazioni di attrezzature manuali, per poi arrivare progressivamente a gestire macchine più complesse, diventando parte integrante del team tecnico.

Si offre un percorso di crescita professionale volto ad aumentare competenze ed esperienza nel settore, in un ambiente collaborativo e dinamico

Responsabilità principali

• Eseguire interventi di manutenzione e riparazione su attrezzature per la cura del verde e macchinari agricoli

• Collaborare con il team tecnico nella diagnosi dei guasti e nelle operazioni di revisione

• Supportare le attività di assistenza post-vendita e collaudo

• Apprendere progressivamente la gestione di macchine complesse e sistemi meccanici

Requisiti

• Passione per la meccanica e interesse per il settore agricolo o del giardinaggio

• Formazione tecnica (preferibilmente Istituto Tecnico o Scuola Professionale a indirizzo meccanico o affini)

• Capacità di lavorare in team e di apprendere nuove competenze

• Precisione, manualità e orientamento alla qualità del lavoro

Si offre

• Inserimento in un team tecnico strutturato con affiancamento iniziale

• Percorso formativo e crescita professionale continua

• Ambiente di lavoro stabile e con prospettive di lungo periodo

Per candidarsi inviare c.v. a : cmge@advcom.it