La risorsa sarà inizialmente affiancata e formata per svolgere piccole riparazioni di attrezzature manuali, per poi arrivare progressivamente a gestire macchine più complesse, diventando parte integrante del team tecnico.
Si offre un percorso di crescita professionale volto ad aumentare competenze ed esperienza nel settore, in un ambiente collaborativo e dinamico
Responsabilità principali
• Eseguire interventi di manutenzione e riparazione su attrezzature per la cura del verde e macchinari agricoli
• Collaborare con il team tecnico nella diagnosi dei guasti e nelle operazioni di revisione
• Supportare le attività di assistenza post-vendita e collaudo
• Apprendere progressivamente la gestione di macchine complesse e sistemi meccanici
Requisiti
• Passione per la meccanica e interesse per il settore agricolo o del giardinaggio
• Formazione tecnica (preferibilmente Istituto Tecnico o Scuola Professionale a indirizzo meccanico o affini)
• Capacità di lavorare in team e di apprendere nuove competenze
• Precisione, manualità e orientamento alla qualità del lavoro
Si offre
• Inserimento in un team tecnico strutturato con affiancamento iniziale
• Percorso formativo e crescita professionale continua
• Ambiente di lavoro stabile e con prospettive di lungo periodo
Per candidarsi inviare c.v. a : cmge@advcom.it
