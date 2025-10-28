Riceviamo e pubblichiamo una richiesta firmata e protocollata all’amministrazione Spazzafumo che a noi appare necessaria oltre che sicuramente intelligente. Se ne dovrebbe parlare domani tra le parti in causa.

Alla cortese attenzione del Sindaco e del dirigente dell’Area Gestione del Territorio Architetto Giantomassi

SAN BENEDETTO – “Nell’incontro avuto il 3 luglio scorso in sede comunale, con il sindaco Antonio Spazzafumo ed il dirigente Giantomassi, dalla delegazione e portavoce delle associazioni ambientaliste: Legambiente, Unione inquilini, FIAB, Ass. culturale Buon Vento “Fermiamo il consumo di suolo” nelle persone di Luigi Piunti, Alfredo Gazzoli, Pio Traini, è stato illustrato un progetto per il recupero del patrimonio urbano della nostra città a costo zero di edifici pubblici e privati dismessi e abbandonati, con riscontro positivo della controparte.

Pertanto FORMALIZZIAMO la richiesta che tale progetto venga adottato da questa amministrazione comunale sin da subito o nell’immediato futuro poiché, in una sana politica di gestione del territorio, adottare tale progetto è fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente e conservazione del suolo. L’innovativa ed originale iniziativa ha già preso piede presso altri comuni del territorio nazionale così come in Terre Roveresche, comune della provincia di Pesaro Urbino che dal 2022 ha potuto arricchire il proprio patrimonio immobiliare di quattro edifici dismessi.

In Italia esistono ben 10 milioni di edifici tra cui molti capannoni, una parte di queste strutture sono da anni abbandonate, edifici dismessi pericolanti, igienicamente compromessi in alcuni casi rifugio per sbandati, che non svolgono più alcuna funzione sociale. Poterli recuperare significa ripristinare la loro funzione sociale come richiesto dalla legge.

Le normative applicate che danno la possibilità di poter acquisire, da parte dei comuni, a costo zero, gli edifici dismessi sono state inizialmente elaborate dal vicepresidente della corte costituzionale Paolo Maddalena, in base all’articolo 42 della nostra costituzione che tutela in maniera consistente la proprietà degli edifici pubblici e privati la cui protezione però decade quando ne viene a mancare la loro funzione sociale.

La condizione di abbandono di dette strutture permette ai comuni in primis di intimare ai legittimi proprietari di ripristinare la funzionalità del bene per secondo, se la proprietà non mostra interesse, di poterle acquisite ed essere alienate a terzi ad esempio a istituti o enti che li potranno poi riutilizzare per rigenerarli destinandoli ad altre attività ripristinando comunque la loro funzione sociale.

Il progetto e le normative da attuare sono supportati da consulenti e tecnici esperti che le hanno studiate e collaudate mettendo a punto tutta la procedura da attuare scrivendo poi un vademecum a cui si devono attenere tutti i comuni che intendono adottarle. Rigenerare e riutilizzare ciò che esiste già, significa ridurre il consumo di suolo. Costruire il nuovo quando è possibile recuperare il vecchio è un inutile spreco di un bene prezioso”

Cordiali saluti.

Luigi Piunti, Alfredo Gazzoli, Pio Traini