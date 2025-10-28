MONTEPRANDONE – L’Amministrazione comunale di Monteprandone nella mattinata di domenica 2 novembre renderà omaggio ai defunti accolti nel civico cimitero.
Dopo la deposizione di una corona di fiori presso la croce situata nell’ala del vecchio cimitero, prevista per le ore 8:45, le Autorità civili, militari e religiose si fermeranno per un momento di raccoglimento dinanzi alle lapidi che ricordano i Sindaci dell’epoca repubblicana.
Si tratta di Attilio Gasparretti (Sindaco dal 1946 al 1956), Antonio Forlini (Sindaco dal 1956 al 1970, dal 1975 al 1990, dal 1991 al 1993) e Giovanni Tribotti (Sindaco dal 1970 al 1975) che riposano nel Cimitero di Monteprandone. Ci sarà anche un ricordo di Giovanni Casaburo (Sindaco dal 1993 al 1994) che, invece, riposa nel Cimitero di San Benedetto del Tronto.
La cittadinanza è invitata a partecipare.
