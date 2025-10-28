SAN BENEDETTO – Gioia e festeggiamenti in casa Piccinini Bergamaschi: ieri sera, 27 ottobre, è nato Marte, il figlio di Valentina e Davide, patron della celebre pagina satirica sambenedettese GTA Sun Beach.

La community, che da anni segue le divertenti e irriverenti pubblicazioni di GTA Sun Beach, ha subito accolto la notizia con entusiasmo e tantissimi messaggi di congratulazioni.

“Che la tua vita sia piena di sorrisi e ironia, proprio come la pagina del tuo papà”, scrive un fan tra i commenti. Altri sottolineano l’affetto che lega GTA Sun Beach al territorio: “Non vediamo l’ora di vederti crescere con tanta allegria sambenedettese!”

Benvenuto tra noi, piccolo grande Marte!