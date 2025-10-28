CIVITANOVA MARCHE – A seguito di alcuni controlli svolti dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Civitanova Marche, presso alcuni magazzini nella provincia maceratese, sono stati ritrovati e sequestrati oltre 40 chilogrammi di marijuana.

La sostanza stupefacente è stata rinvenuta all’interno di 5 colli che emanavano un forte odore, cosa che ha subito fatto insospettire i militari. Dopo aver contattato il rappresentante legale della società destinataria e aver ottenuto la presenza di un suo delegato, hanno invitato quest’ultimo ad aprire i contenitori.

La sostanza è stata sottoposta a sequestro probatorio e il destinatario dei colli, univocamente individuato, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, ferma restando la presunzione di innocenza fino a compiuto accertamento delle responsabilità.