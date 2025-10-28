MARINA PALMENSE – Va alla Samb l’andata degli ottavi di finale di Coppa Marche, che supera la Due Palme in trasferta con il risultato di 4-6.

Vittoria importante per i ragazzi di mister Seghetti, che dopo un avvio shock che ha portato la squadra di casa sul 2-0, sono riusciti a rimontare e portare a casa il risultato. Dopo il doppio vantaggio gialloblu, le reti di Cancrini e Sgolastra ristabiliscono la parità. A completare la rimonta ci pensa Paolucci, dopo aver fornito entrambi gli assist ai compagni. Il quarto goal viene siglato da Speca, che porta i suoi sul 4-2 alla fine del primo tempo. Nella ripresa, nonostante l’espulsione di Cancrini e la forte pressione messa dagli avversari, i rossoblu riescono ad aggiudicarsi la partita con altre due reti di Sgolastra.

Il risultato finale recita 4-6, due goal di scarto in vista del ritorno tra due settimane, un vantaggio che può sembrare significativo ma che non permette agli uomini di Seghetti di rilassarsi troppo, visti i frequenti ribaltoni che possono avvenire in questo sport.

Prossimo appuntamento per la Samb venerdì 31 ottobre, per la sesta giornata di campionato C1 contro il Castelbellino in trasferta.