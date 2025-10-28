SAN BENEDETTO – Partirà il prossimo 5 novembre, al Palariviera di San Benedetto del Tronto, il primo corso di formazione professionale per Operatore di tatuaggio e piercing autorizzato dalla Regione Marche e abilitante, organizzato da Accademia Tattoo.

Il percorso professionale proposto, coordinato da un ente di formazione accreditato, prevede 700 ore complessive tra lezioni teoriche e pratiche, stage in studi professionali ed esame finale, e affronta tutte le discipline necessarie alla professione, dall’igiene e sicurezza alla realizzazione dei tatuaggi e piercing, fino all’organizzazione dell’attività e all’accoglienza del cliente.

Maria Luisa Petti, tutor del corso, spiega: “Questo corso nasce per offrire una formazione completa a chi desidera entrare nel mondo del tatuaggio e del piercing in modo professionale e conforme alla normativa vigente. Il nostro obiettivo è fornire una preparazione a 360 gradi: non solo le tecniche artistiche e igienico-sanitarie, ma anche la conoscenza delle regole che disciplinano la gestione di un’attività, dai contratti di lavoro alla sicurezza, fino all’organizzazione dello studio e all’accoglienza dei clienti”.

Il corpo docente dell’Accademia è composto da professionisti esperti del territorio, tra tatuatori e piercer affermati e docenti qualificati nelle discipline teoriche, legali e gestionali.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 391 411 9354 o rivolgersi direttamente alla sede dell’Accademia Tattoo presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto.