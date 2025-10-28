SAN BENEDETTO – Vittoria della Greenenergy TT San Benedetto nella sfida contro Porto Recanati, che permette ai sambenedettesi di salire al terzo posto del campionato di C2.

Vinti i primi tre singolari con Meo, Fraticelli e De Vecchis, la Greenenergy ha perso il doppio, ma con Meo ha conquistato il punto della vittoria. Sul 4-1, e dunque con il risultato già acquisito, si sono giocati gli ultimi due match con Scarfagna e Fraticelli che, perdendo entrambi, hanno fissato il punteggio finale sul 4-3 in favore dei sambenedettesi.

La prossima partita si disputerà in trasferta, il 15 novembre, sul campo di Senigallia.