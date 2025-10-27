ASCOLI PICENO – Sta giungendo alle battute finali il procedimento penale per i fatti di sangue verificatisi all’alba del 16 marzo scorso sul lungomare di San Benedetto del Tronto, davanti allo chalet Kontiki, dove perse la vita il ventiquattrenne Amir Benkharbouch, residente a Giulianova.

Nel corso dell’udienza svoltasi davanti al Giudice dell’Udienza Preliminare Simona D’Ottavi, il Pubblico Ministero Umberto Monti ha concluso la propria requisitoria, formulando articolate richieste di condanna nei confronti degli imputati.

In particolare, per Federico Di Stanislao, ventiseienne ritenuto autore del fendente che avrebbe raggiunto mortalmente la vittima nel corso della colluttazione, la Procura ha domandato una pena di diciotto anni di reclusione. A Denis Raul Rotaru, accusato di aver ferito gravemente Daniele Seghetti mediante l’uso di un machete, sono stati richiesti venti anni di carcere. Nei confronti di Francesco Sorge la richiesta è di sei anni di reclusione, mentre per Helmi Nessibi il pubblico ministero ha concluso per l’assoluzione, ritenendo non sussistenti gli elementi probatori a suo carico.

Il processo si sta celebrando con rito abbreviato, ad eccezione di Seghetti, persona offesa in una delle aggressioni, il cui procedimento segue il rito ordinario dinanzi al Tribunale competente.

L’udienza è stata rinviata al 24 novembre 2025, data fissata per le arringhe difensive. Successivamente, il giudice si ritirerà in camera di consiglio per la decisione.