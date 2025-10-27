CIVITANOVA – Pomeriggio di tensione lungo l’autostrada A14, nel tratto compreso tra Civitanova Marche e Porto Recanati, dove intorno alle 18 un commando ha assaltato un furgone portavalori.

Secondo le prime informazioni disponibili, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie, che hanno immediatamente attivato le operazioni di controllo e ricerca.

Due persone sarebbero già state fermate, ma la situazione è ancora in evoluzione e gli accertamenti sono tuttora in corso.

Non sono ancora noti i dettagli su eventuale bottino né le modalità precise dell’assalto, ma si tratta di un’azione che avrebbe richiesto un’organizzazione accurata, come suggerisce la dinamica dell’agguato.

La viabilità ha subito notevoli disagi e rallentamenti