I candidati in riporto diretto al responsabile, garantiranno che i materiali in ingresso dai fornitori e i resi dei clienti siano conformi agli standard qualitativi e tecnici aziendali, attraverso controlli visivi, dimensionali e funzionali, contribuendo a mantenere l’efficienza del processo logistico e la soddisfazione del cliente.

* Obiettivi e Responsabilità:

– Verificare la documentazione di accompagnamento dei fornitori

– Eseguire controlli visivi sui materiali in ingresso e sui resi

– Effettuare controlli dimensionali tramite strumenti di misura

– Svolgere controlli funzionali su fornitori critici e materiali strategici

– Gestire le attività di accettazione su resi clienti e fornitori

– In stretta collaborazione con il Responsabile Qualità, registrare i controlli eseguiti e compilare le non conformità quando necessario, proponendo se necessario, azioni migliorative

– Movimentare e ubicare i materiali in magazzino tramite l’uso del transpallet o del muletto elettrico, con supporto del palmare.

* Requisiti:

– Titolo di studio: gradito possesso diploma tecnico (meccanico, meccatronico o equivalente)

– Esperienza pregressa, anche breve, in ruoli di controllo qualità o collaudo in ambito metalmeccanico

– Conoscenza strumenti di misura e controllo

– Conoscenza delle principali tolleranze dimensionali e geometriche

– Capacità di lettura del disegno tecnico.

-Buon utilizzo dei sistemi informatici.

Orario di lavoro :

– full time (da lunedì a venerdì)

– CCNL Metalmeccanico

Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 335 601 4745