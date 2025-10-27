I candidati in riporto diretto al responsabile, garantiranno che i materiali in ingresso dai fornitori e i resi dei clienti siano conformi agli standard qualitativi e tecnici aziendali, attraverso controlli visivi, dimensionali e funzionali, contribuendo a mantenere l’efficienza del processo logistico e la soddisfazione del cliente.
* Obiettivi e Responsabilità:
– Verificare la documentazione di accompagnamento dei fornitori
– Eseguire controlli visivi sui materiali in ingresso e sui resi
– Effettuare controlli dimensionali tramite strumenti di misura
– Svolgere controlli funzionali su fornitori critici e materiali strategici
– Gestire le attività di accettazione su resi clienti e fornitori
– In stretta collaborazione con il Responsabile Qualità, registrare i controlli eseguiti e compilare le non conformità quando necessario, proponendo se necessario, azioni migliorative
– Movimentare e ubicare i materiali in magazzino tramite l’uso del transpallet o del muletto elettrico, con supporto del palmare.
* Requisiti:
– Titolo di studio: gradito possesso diploma tecnico (meccanico, meccatronico o equivalente)
– Esperienza pregressa, anche breve, in ruoli di controllo qualità o collaudo in ambito metalmeccanico
– Conoscenza strumenti di misura e controllo
– Conoscenza delle principali tolleranze dimensionali e geometriche
– Capacità di lettura del disegno tecnico.
-Buon utilizzo dei sistemi informatici.
Orario di lavoro :
– full time (da lunedì a venerdì)
– CCNL Metalmeccanico
Per candidarsi inviare c.v. tramite Whatsapp al numero 335 601 4745
