MONTEPRANDONE – Nato a maggio 2025 con lo scopo di informare i cittadini in ambito di gestione del cane e gatto, lo Sportello Benessere Animale continua nel suo percorso.
Questo pool composto dalle associazioni “A zampe scalze”, “Cani liberi” e “Qua la zampa”, in collaborazione con il Comune di Monteprandone, è attivo ogni primo martedì del mese presso la Delegazione comunale in via delle Magnolie 1 a Centobuchi dalle 17:30 alle 19:30, come servizio in presenza per fornire assistenza alla cittadinanza.
Parallelamente lo Sportello promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza sulla relazione uomo animale.
Il prossimo evento si terrà martedì 4 novembre, dalle ore 18, presso la Nuova Sala Riunioni, in piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone. Si affronterà il tema della nutrizione consapevole con Alessia D’Alessandro di “Pillole in Ciotola”.
Si parlerà delle basi di un’alimentazione corretta, cosa possono o non possono mangiare cani e gatti, come leggere le etichette, come smontare falsi miti di come l’alimentazione possa influire sul comportamento.
Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, residenti e non del Comune di Monteprandone, ricordando che nella mezz’ora precedente lo sportello sarà attivo dalle 17:30 alle 18:00 per recepire le segnalazioni.
Per informazioni potete inviare email a sportellobenessereanimale@gmail.com
