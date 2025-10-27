SAN BENEDETTO – La rassegna d’arte “Sarà un capolavoro!”, inaugurata ieri, 26 ottobre 2025, presso la Palazzina Azzurra è stata promossa dall’associazione di promozione sociale Antropos ETS, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, della Diocesi di San Benedetto – Ripatransone – Montalto e della Scuola di Formazione Teologica, in collaborazione con Psiche 2000 Odv, il Centro Diurno “I Colori della Mente” del Dipartimento di Salute Mentale AST 5 e il Servizio di Sollievo dell’Ambito Territoriale XXI. La mostra è stata

La rassegna d’arte è stata realizzata sotto la direzione artistica del professor Andrea Viozzi, che ha curato anche l’evento, rappresenta un importante momento di incontro tra arte, salute mentale e comunità. La mostra nasce con l’intento di promuovere la conoscenza artistica e la cultura dell’inclusione, educando giovani e adulti a riconoscere nell’arte uno strumento di espressione e di dialogo. Il percorso espositivo, ispirato al mondo delle fiabe e delle favole, accompagna il visitatore in un viaggio emozionante tra sogno e realtà, mostrando come la creatività possa diventare un autentico strumento di cura e crescita personale.

“Il fine – spiega la referente del progetto, Rossella Capretti – è quello di promuovere la conoscenza artistica attraverso l’analisi del variegato universo dell’arte contemporanea ed educare le giovani generazioni ma anche gli adulti sull’importanza dell’inclusività sociale, al fine di prevenire discriminazioni e soprusi.” Le opere esposte sono state realizzate dagli Outsider Artist del Centro Diurno “I Colori della Mente”, con il supporto degli operatori del DSM e dei volontari del Servizio di Sollievo. Tele, materiali misti e colori intensi raccontano storie, emozioni e visioni interiori, restituendo l’immagine di un’arte libera, spontanea e profondamente umana. Le opere esposte, realizzate dagli Outsider Artist del Centro Diurno con il supporto degli operatori del DSM e dei volontari del Servizio di Sollievo, raccontano storie, emozioni e visioni interiori attraverso tele, restituendo l’immagine di un’arte libera, spontanea e profondamente umana. Gli artisti volontari dell’Antropos Aps che hanno collaborato con gli Outsider Artists del Servizio di Sollievo sono: Carina Pieroni, Saverio Magno, Enrica Consorti, Assunta Cassa, Laura Nardinocchi e Tiziana Marchionni. Dal Centro Diurno, hanno partecipato: Lunerti Stefania, contribuendo attivamente alla realizzazione delle opere e all’allestimento della mostra.

A inaugurare ufficialmente la mostra è stato Graziano Calvaresi, che ha espresso la propria soddisfazione per la riuscita dell’evento e per il significato sociale che lo accompagna: “Mi auguro che questa mostra sia di vostro gradimento e che anche chi non è potuto essere presente oggi possa visitarla nei prossimi giorni. Avremo modo di approfondirne il significato, perché non è solo un’esposizione, ma una storia collettiva fatta di passione e di cuore.”

Subito dopo sono intervenuti gli assessori Andrea Sanguigni ed Elia Sebastiani, in rappresentanza del Comune di San Benedetto: “Siamo orgogliosi di aver supportato questo progetto, che dimostra come l’arte sia un linguaggio universale. – ha sottolineato l’assessora Elisa Sebastiani – È un’iniziativa che nasce dal territorio e che parla a tutta la comunità. Ringrazio la Diocesi, l’associazione Antropos Psiche 2000, la Scuola di Alta Formazione Teologica e, soprattutto, gli artisti che sono i veri protagonisti di questa mostra.”

Sua Eccellenza Mons. Gianpiero Palmieri, Arcivescovo di Ascoli Piceno ha sottolineato la potenza comunicativa dell’arte dei ragazzi del DSM: “Sarà un capolavoro, perché è il grido dei ragazzi che sanno esprimere il loro mondo interiore con sincerità. Come le fiabe, anche le loro opere rivelano sogni, paure e desideri, e ci ricordano quanto sia preziosa la ricchezza di un mondo interiore. Guardare la realtà attraverso i loro disegni significa imparare un nuovo modo di vedere, più profondo e più vero.”

A concludere l’inaugurazione è stato l’ intervento del Direttore generale dell’Ast di Ascoli, Antonello Maraldo che ha ripercorso la storia della psichiatria pubblica sambenedettese dagli anni 90 a oggi: “Io c’ero quando la psichiatria pubblica muoveva i primi passi a San Benedetto. Quello che vediamo oggi è il frutto della collaborazione tra Comune, sanità e associazioni. Questa mostra è un segno tangibile di quel percorso di crescita e di fiducia.” È stato inoltre lanciato un appello perché alcune opere possano essere esposte in modo permanente nella sede dell’Ast, “perché non resti solo un evento temporaneo, ma un segno duraturo dell’impegno di una comunità”.

All’evento era presente anche Claudio Tibugliani, responsabile del Centro Diurno “I Colori della Mente”, insieme agli operatori e ai volontari che hanno contribuito alla realizzazione della mostra.

Di seguito la locandina dell’evento.



