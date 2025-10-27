San Benedetto punto di riferimento per la formazione d’eccellenza in odontoiatria

SAN BENEDETTO – Un’importante iniziativa di aggiornamento professionale si è svolta sabato 25 ottobre, a San Benedetto del Tronto.

L’Hotel Smeraldo ha ospitato un Corso di Aggiornamento in Endodonzia Clinica, rivolto agli odontoiatri.

L’evento è stato organizzato per conto dell’AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) e ha visto una significativa partecipazione di professionisti delle Marche e dell’Abruzzo

Il programma scientifico del corso è stato curato da un team di relatori esperti, provenienti da diverse realtà nazionali. Hanno tenuto le sessioni di aggiornamento il dottor Rinaldo Bordoni di San Benedetto del Tronto, il dottor Rocco Zaccone di Roma e il dottor Matteo Maraschi di Senigallia.

I tre colleghi hanno condiviso le loro competenze e le ultime novità in materia di trattamenti endodontici, un settore cruciale per la conservazione del dente.

La giornata culturale, svoltasi di sabato, ha sottolineato l’impegno costante della categoria degli odontoiatri, verso l’aggiornamento professionale continuo.

La partecipazione a corsi specialistici è fondamentale per garantire standard elevati di cura e la migliore gestione clinica per i pazienti .

Nella parte conclusiva dei lavori, particolare attenzione è stata dedicata anche all’etica del medico odontoiatra.

È stato ribadito che l’aggiornamento professionale non può prescindere da un solido dovere deontologico, che impone ai professionisti di consigliare al paziente la cura non solo migliore in termini clinici, ma anche la più conservativa nell’ottica della minore invasività.

L’evento ha inoltre confermato la capacità di San Benedetto del Tronto di fungere da sede strategica per la formazione specialistica, ospitando appuntamenti di rilievo per la professione sanitaria.

L’organizzazione locale della giornata è stata curata dal Dottor Rinaldo Bordoni.