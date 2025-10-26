COLONNELLA – Nei giorni scorsi abbiamo dato una bellissima notizia per tutti gli sportivi e simpatizzanti rossoneri del Piceno e del Teramano.

Dopo Daniele Massaro e Chicco Evani, sabato 8 novembre un altro grande calciatore del Milan e della Nazionale sarà ospite del Milan Club Val Vibrata. Roberto Donadoni sarà presente ad una serata benefica ed a disposizione dei partecipanti per aneddoti, domande e fotografie.



La cena si svolgerà presso il Ristorante Villa Incanto di Colonnella e vedrà anche la partecipazione del giornalista sportivo Luca Serafini che presenterà il suo libro “i 125 top gol del Milan”, una raccolta con descrizione anche digitale delle più belle reti della storia del Milan.

Una ricca lotteria, con tanto di maglie storiche con dedica, completerà quella che sarà sicuramente una serata indimenticabile per tutti.

Il Milan Club dedicherà la serata a favore della Lega Fibrosi Cistica Abruzzo, con cui da anni collaborano per progetti e ricerca. La serata è aperta a tutti, con priorità ai tesserati del Club. Per info e prenotazioni scrivere al 353 3662621 o sui social del Club.

