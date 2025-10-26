ORSINI 6: Sul goal di Milanese non ha reali colpe, nella ripresa super intervento al minuto 70′.

ZINI 6: Meno spinta rispetto al solito ma D’Uffizi è un avversario scomodo. Nella ripresa sale di intensità e riesce a proporsi senza però troppa precisione.

PEZZOLA 5,5: Si fa sorprendere sul goal dell’1-0 e subito dopo prende un ammonizione evitabile per un suo errore.

DALMAZZI 6: Preciso nelle chiusure, torna a guidare la difesa. Anche nel secondo tempo è sempre attento.

TOSI 6: Attivo sulla fascia, bene nella doppia fase. Soffre un po’ l’1 contro 1 con Silipo. Nella ripresa scende un po’ di intensità ma lotta fino alla fine.

ALFIERI 6: In ombra sulla mediana nella prima frazione. Nella ripresa riesce a dare più ritmo e corsa ma può fare ancora di più.

TOURE M. 5,5: Tanta corsa e lotta, non tira mai indietro la gamba. Ammonito sul finale del primo tempo. Nella ripresa viene espulso ma con tanti dubbi.

CANDELLORI 6,5: Punto di riferimento in entrambe le fasi di gioco, ingiusta la sua ammonizione. Anche nella ripresa da tanto supporto soprattutto alla fase offensiva.

KONATE 6,5: È il più propositivo davanti, suo il primo tiro verso la porta dell’Ascoli al minuto 18′. Nel secondo tempo continua a dare ritmo e soluzioni offensive.

TOURE N. 5: Si vede poco nell’ultimo terzo di campo nel primo tempo. Nella seconda frazione spreca 3 grandi palle goal.

EUSEPI 6: Lotta tanto e gioca tutti i palloni spalle alla porta, rischia perdendo una palla sanguinosa al minuto 31′ che porta un’occasione alla squadra di mister Tomei. Nella ripresa continua a soffrire i difensori bianconeri. 6 per la lotta e la determinazione che non mancano mai.

ALL. PALLADINI 6: L’Ascoli ha più qualità e si vede nella prima frazione. Nella ripresa la squadra si scioglie dopo esser rimasta in 10. Forse cambi un po’ tardivi e da rivedere.

Dalla panchina:

SBAFFO 5,5 (78′) : Ha pochi palloni a disposizione in un finale complicato a causa dell’andamento della partita.

MARRANZINO 5,5 (83′): Prova a dare sostegno alla manovra nei minuti finali ma il tempo a disposizione è troppo poco.

BATTISTA (90′): S.V.

ZOBOLETTI (90′): S.V.

Arbitro Di Francesco 4,5: Sbagliata l’ammonizione su Candellori nel primo tempo. Nella ripresa grande svista in occasione del secondo giallo di M. Toure che colpisce il pallone. Anche in altre occasioni durante il match prende decisioni rivedibili.