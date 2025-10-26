GROTTAMMARE – Scontro tra due auto sulla A14 nella tarda mattinata odierna all’altezza dello svincolo di Grottammare, in un tratto di strada in cui sono presenti restringimenti e doppi sensi di marcia per i lavori in corso.

Le persone rimaste ferite sono 3 e per una di queste è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, che lo ha prontamente trasportato al Torrette di Ancona.

Sul posto sono intervenuti anche Vigili del Fuoco, 118 e Polizia Stradale.