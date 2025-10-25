SAN BENEDETTO – “Chi ha giocato Ascoli-Samb non ha paura di niente” affermava Carlo Mazzone da allenatore della Roma addirittura prima di un derby contro la Lazio. E forse questa frase è la più adatta per descrivere l’importanza e il volume dell’evento sportivo a cui stiamo per assistere.

La tensione nelle strade delle due città è palpabile. Per molti tifosi e anche per tutti i calciatori in campo, infatti, si tratta del primo derby, poiché non ne veniva disputato uno da ben 39 anni. L’attesa, però, è finalmente finita: i rossoblu affronteranno i bianconeri ben due volte in soli tre giorni, prima domenica 26 ottobre al Del Duca in campionato e poi mercoledì 29 ottobre al Riviera in Coppa Italia.

Per descrivere ancora meglio cosa significhi questa partita per i tifosi e per le due squadre basti pensare che non si fa altro che parlare del derby fin dalla vittoria del girone F di Serie D da parte della Samb ad Aprile dello scorso anno.

Nel frattempo, però, mentre i rossoblu raggiungevano la promozione, i cugini lottavano per salvarsi sia sul campo, sia, soprattutto, a livello finanziario. L’Ascoli, infatti, in estate ha attuato una vera rivoluzione sia societaria che sul piano della rosa, cambiando il mister e molti giocatori. Il risultato di queste scelte, come affermato anche dall’allenatore Tomei, ha sicuramente superato anche le migliori aspettative: i bianconeri sono partiti alla grande e dopo dieci giornate si ritrovano secondi in fuga insieme a Ravenna e Arezzo.

Il perché di questo ottimo rendimento? Innanzitutto non subiscono praticamente mai gol: sono solo 2 le reti incassate finora e 7 le giornate passate prima che subissero la prima (record stagionale nelle top 5 leghe europee). Parliamo di una difesa attentissima, ma il cui punto di forza in realtà è proprio il dominio offensivo della squadra di Tomei. La filosofia seguita in queste prime giornate è “se noi abbiamo il pallone gli altri non possono farci gol”, e fino ad adesso sta funzionando alla grande, con percentuali di possesso sempre superiori al 60% e pochissime occasioni lasciate agli avversari.

Questo dominio si tramuta, ovviamente, anche in tante reti segnate, per essere più precisi 21 in queste prime dieci, aggiudicandosi sia la miglior difesa che il miglior attacco del campionato. Costruiscono dal basso con i due centrali e con Damiani, che dei due centrocampisti del 4-2-3-1 dei bianconeri è quello incaricato a far partire l’azione o sulle fasce o centralmente su Rizzo Pinna, il regista offensivo della squadra. Attaccano quasi sempre con almeno 5 giocatori e spingono molto anche i terzini, specialmente Guiebre. I giocatori più prolifici sono la punta Gori e l’esterno sinistro D’Uffizi.

In una partita normale questi dati e queste informazioni potrebbero essere abbastanza per farsi un’idea di ciò che vedremo. Ma questa partita di normale non ha nulla: parliamo di uno dei derby più sentiti di Italia, l’emozione, la grinta, la voglia di prevalere sui rivali e lo splendido tifo delle due curve saranno fattori determinanti. Fare un pronostico in queste occasioni è impossibile, la Samb indubbiamente dovrà essere brava a non accusare l’assenza del proprio tifo nella trasferta di domenica. Una cosa è certa: ci sarà sicuramente da divertirsi.