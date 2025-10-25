ASCOLI PICENO – Il derby tra Ascoli e Sambenedettese è ormai alle porte, e visto il clima e le tensioni che nascono da una partita del genere, gli Agenti della Sezione Antidroga e Crimine Diffuso della Squadra Mobile della Questura di Ascoli Piceno hanno effettuato delle perquisizioni domiciliari.

Queste attività si sono concentrate nei confronti di due soggetti, residenti nella provincia, con precedenti di Polizia e del provvedimento Amministrativo del Divieto di Accesso nei Luoghi ove si svolgono le Competizioni Sportive (D.A.S.P.O.).

All’interno della residenza di uno dei due soggetti sono stati rinvenuti un considerevole quantitativo di materiale esplodente, per un peso complessivo netto di polvere da sparo pari a circa 8 chilogrammi, un passamontagna con logo frontale “Ascoli 1898”, una mazza da baseball in legno ed una quantità di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” pari a circa 7 grammi. Infine, all’interno del veicolo dell’uomo, sono state trovate armi proprie ed improprie destinate all’offesa della persona.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l’uomo deferito, e il questore emanerà un nuovo D.A.S.P.O. nei confronti dello stesso soggetto.