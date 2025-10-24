L’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli introduce un importante potenziamento nei Punti prelievi di 19 comuni della provincia. Grazie ai fondi del progetto ministeriale Area interna Piceno, i cittadini potranno ora usufruire di servizi aggiuntivi come l’accettazione diretta, la stampa delle credenziali per consultare i referti online e la generazione del codice per i pagamenti tramite PagoPa, home banking o presso gli sportelli convenzionati.

Fino a oggi, chi si sottoponeva a un prelievo nel proprio comune era spesso costretto a recarsi in uno dei tre sportelli del distretto sanitario di Ascoli – all’ospedale “Mazzoni” o nei poliambulatori di Offida e Comunanza – per completare le pratiche di accettazione, pagamento o ritiro dei referti.

I comuni interessati dal potenziamento sono Acquasanta, Arquata, Montegallo, Palmiano, Roccafluvione, Venarotta, Comunanza, Montemonaco, Force, Rotella, Appignano, Montedinove, Castignano, Offida, Spinetoli, Colli, Carassai, Cossignano e Montalto.

“Siamo riusciti a portare un servizio completo anche nei territori più lontani” spiega il direttore del distretto sanitario di Ascoli, Giovanna Picciotti. “Ora i cittadini possono accedere al prelievo, ottenere la password per la consultazione del referto e, se necessario, stampare il codice per il pagamento senza spostarsi dal proprio comune. Il tutto senza aumentare il personale, ma grazie a nuove dotazioni informatiche e sanitarie finanziate dal progetto Area interna Piceno”.

Un intervento che, secondo il direttore generale dell’A.S.T., Antonello Maraldo, rappresenta «un segnale concreto di attenzione alle esigenze dei cittadini».

“Ringrazio la dottoressa Picciotti per il lavoro di coordinamento con le comunità locali, l’Unione montana del Tronto e Valfluvione e il Bim Tronto” ha aggiunto Maraldo. “Questo potenziamento ha interessato soprattutto le aree interne, ma puntiamo presto a estenderlo anche ai comuni costieri ancora privi del servizio.”