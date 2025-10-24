Requisiti:
• Esperienza di almeno due anni come banconista, preferibilmente in pasticceria/bar
• Predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro di squadra
• Flessibilità e disponibilità a lavorare con orari variabili
Si offre:
• Inserimento in un ambiente dinamico e accogliente
• Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe/assunzione
Orario di lavoro: Full Time, con disponibilità a iniziare la mattina presto (ore 5:30).
La turnazione potrà prevedere:
• 3 giorni a settimana: turno mattutino 5:30 – 13:00
• 2 giorni a settimana: turno pomeridiano 13:30 – 20:00
• 1 giorno a settimana: turno spezzato ( 8:00 – 12:00 / 15:00 – 20:00)
Per candidature inviare c.v. tramite e-mail :
giulia.romani@adecco.it
