Requisiti:

• Esperienza di almeno due anni come banconista, preferibilmente in pasticceria/bar

• Predisposizione al contatto con il pubblico e al lavoro di squadra

• Flessibilità e disponibilità a lavorare con orari variabili

Si offre:

• Inserimento in un ambiente dinamico e accogliente

• Contratto in somministrazione con possibilità di proroghe/assunzione

Orario di lavoro: Full Time, con disponibilità a iniziare la mattina presto (ore 5:30).

La turnazione potrà prevedere:

• 3 giorni a settimana: turno mattutino 5:30 – 13:00

• 2 giorni a settimana: turno pomeridiano 13:30 – 20:00

• 1 giorno a settimana: turno spezzato ( 8:00 – 12:00 / 15:00 – 20:00)

Per candidature inviare c.v. tramite e-mail :

giulia.romani@adecco.it