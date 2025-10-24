La figura richiesta dovrà svolgere i seguenti lavori :
– Manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari e impianti produttivi
– Garantire il funzionamento e l’efficienza delle attrezzature
Requisiti richiesti:
-Esperienza precedente come meccanico o manutentore industriale
– Conoscenza di impianti tessili e automazione industriale
– Capacità di diagnosi e risoluzione dei problemi tecnici
– Buona manualità e attenzione ai dettagli
– Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità comunicative
Requisito preferenziale:
possesso di patentino per carrelli elevatori
Per candidarti inviare c.v. al numero WhatsApp 0736 096621 o all’indirizzo email martina@juliaservice.com
(indicando nell’oggetto MANUTENTORE)
