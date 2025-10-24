La figura richiesta dovrà svolgere i seguenti lavori :

– Manutenzione ordinaria e straordinaria di macchinari e impianti produttivi

– Garantire il funzionamento e l’efficienza delle attrezzature

Requisiti richiesti:

-Esperienza precedente come meccanico o manutentore industriale

– Conoscenza di impianti tessili e automazione industriale

– Capacità di diagnosi e risoluzione dei problemi tecnici

– Buona manualità e attenzione ai dettagli

– Attitudine al lavoro di squadra e ottime capacità comunicative

Requisito preferenziale:

possesso di patentino per carrelli elevatori

Per candidarti inviare c.v. al numero WhatsApp 0736 096621 o all’indirizzo email martina@juliaservice.com

(indicando nell’oggetto MANUTENTORE)