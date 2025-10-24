TRENTO – L’Ambito Territoriale Sociale n. 21 (ATS 21), con Comune capofila San Benedetto del Tronto, è protagonista a livello nazionale. La Dott.ssa Maria Simona Marconi, Coordinatrice dell’ATS 21, parteciperà come relatrice al prestigioso 5° Convegno Internazionale “Lavorare con le Comunità”, organizzato da Erickson a Trento il 24 e 25 ottobre.
L’evento è un punto di riferimento cruciale per professionisti del sociale, incentrato sulla diffusione di metodologie efficaci per il Community Social Work e la rigenerazione dei territori.
La partecipazione della Dott.ssa Marconi sottolinea l’importanza e la qualità del lavoro svolto nell’Ambito 21. L’esperienza del welfare piceno, improntata a “dare voce alle comunità” e “valorizzare le risorse presenti”, si candida come un modello di “buona pratica” nel dibattito nazionale.
