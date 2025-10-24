San Benedetto: Progetti di Vita Indipendente, aperto il bando

Il progetto, che vede uniti gli ATS di Ascoli Piceno e Fermo, ha l’obiettivo di consentire a persone adulte con disabilità grave il raggiungimento dell’autonomia e dell’indipendenza come sostegno al loro diritto di vivere in autonomia

di Redazione