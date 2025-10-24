COLONNELLA – Un weekend da non perdere per coloro che amano il Milan.

Il Milan Club Val Vibrata ha organizzato per sabato 8 e domenica 9 novembre un doppio appuntamento con l’ex calciatore del Milan e della Nazionale, nonché ex allenatore di vari Club fra cui la Nazionale stessa, Roberto Donadoni e il noto giornalista Luca Serafini.

Sabato presentazione del libro di Luca Serafini “125 Top Goal Milan” alle 19.30 presso il ristorante Villa Incanto di Colonnella e a seguire la cena con lo stesso Luca Serafini e la leggenda Roberto Donadoni.

Domenica, invece, colazione alle 9 ad Alba Adriatica al Caffè Madera con sempre Roberto Donadoni e Luca Serafini.

Di seguito le locandine con tutte le info