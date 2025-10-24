ASCOLI PICENO – Nuova sede in negli USA per la società ascolana Giocamondo Study, ai vertici nazionali nel settore delle vacanze studio per i ragazzi.

Un altro passo in avanti per l’attività, che dopo la quotazione in Borsa sul mercato Egm, decide di espandersi anche fisicamente oltre Oceano, una mossa che favorisce lo sviluppo delle destinazioni verso il Nord America.

Il presidente e amministratore delegato di Giocamondo Study, Stefano De Angelis, dichiara: “In linea con le nostre strategie di crescita, l’espansione internazionale del nostro business è tra i punti fondamentali per avere sempre più coscienza dell’evoluzione della domanda di mercato. JoStudy-Us Corp ci consente di poter presidiare le aree geografiche con maggiori richieste ed essere pronti a proporre soluzioni coerenti con il mercato di destinazione. Il Nord America è una meta formativa sempre più ambita e notiamo grande richiesta dall’Europa, per cui poter essere presenti direttamente sul territorio diventa per noi un asset strategico per apportare valore in quell’area”.

La sede operativa di New York sarà attiva dal prossimo mese di novembre e si avvarrà di un proprio team dedicato, con l’obiettivo di recepire direttamente in loco le richieste di mercato e calibrare al meglio le destinazioni nordamericane che comprendono sia gli Stati Uniti, che il Canada. In particolare, JoStudy-Us Corp si focalizzerà su alcuni dei programmi formativi maggiormente richiesti in Nord America, tra cui vacanze studio, anno all’estero, anno universitario in Usa, corsi di lingua e scambi all’estero, con esperienze formative su misura per questi mercati.