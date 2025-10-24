Sulmona (L’Aquila)- Sono stati arrestati i tre presunti autori di violenza sessuale e Revenge porn ai danni di una dodicenne di Sulmona.

Il maggiorenne di 18 anni è stato condotto presso il carcere cittadino mentre gli altri due minorenni presso l’istituto per minori di Casal Del Marmo a Roma.

Su di essi hanno pesato i gravi indizi di colpevolezza riscontrati nel corso delle indagini.

La storia che ha riempito nelle settimane scorse pagine di cronaca nazionale saranno trattenuti in carcere almeno fino all’interrogatorio di garanzia previsto esserci entro 90 ore.