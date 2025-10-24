SAN BENEDETTO – L’Amministrazione Comunale ha dato il via formale al percorso di pianificazione urbanistica , presentando l’accordo per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG). In una conferenza stampa tenutasi oggi, 24 ottobre, il Sindaco Antonio Spazzafumo insieme ai dirigenti all’Urbanistica, l’Architetto Giorgio Giantomassi e il Responsabile Tecnico Gionni Tiburtini, ha illustrato obiettivi, tempi e strategie del nuovo strumento urbanistico che guiderà lo sviluppo della città per i prossimi decenni.

“La conferenza di oggi è per presentare l’accordo che l’amministrazione comunale ha fatto con la società Mate di Bologna – ha annunciato ufficialmente il sindaco Spazzafumo – È una società di altissimo livello che ha lavorato già su diverse realtà importanti. Ci sentiamo in buone mani per il lavoro che verrà portato avanti. La cosa che ci tengo a precisare è l’aspetto finanziario. Noi abbiamo speso circa 273.000 euro, di cui 250.000 dietro un finanziamento regionale. L’esborso da parte dell’amministrazione comunale è stato, dunque, minimo. Il lavoro si svilupperà in poco meno di due anni, quindi dovremmo arrivare all’incirca a fine 2026 come tempistica, se tutto procede nel verso giusto.”

“La prima cosa che è stata fatta è stata l’aggiornamento degli studi precedenti, che sono stati attualizzati e faranno parte del corpo del Quadro Conoscitivo – Ha spiegato molto chiaramente l’ingegner Giantomassi – Questa è la fase che l’ufficio sta chiudendo, con il supporto degli esperti dell’Unicam (Università di Camerino), che lo stanno completando e che lo seguiranno fino alla presentazione, che avverrà la prossima settimana, mercoledì, in commissione. Questo Quadro Conoscitivo è stato portato avanti molto velocemente, anche perché il nostro obiettivo è rispettare le scadenze. La prossima tappa fondamentale è l’approvazione del Documento Programmatico, che per la legge regionale deve essere fatto entro 90 giorni dalla formalizzazione dell’incarico. Verrà quindi avviato il percorso di partecipazione pubblica che seguirà poi le linee guida del Documento Programmatico, che è il cuore della pianificazione”

Il Quadro Conoscitivo, presentato in Commissione Urbanistica lo scorso 7 ottobre, è l’insieme di studi, analisi, dati e cartografie che descrivono in modo completo lo stato attuale del territorio comunale e metropolitano, le indicazioni contenute in esso, sono vincolanti ai fini della stesura del Documento Programmatico, che definisce in modo esplicito gli obiettivi strategici, le linee guida e le priorità politiche che il nuovo PUG dovrà perseguire.

“Il piano è obbligato, dalla legge regionale, a non consumare più suolo, quindi siamo in un regime di consumo di suolo zero. – precisa Tiburtini – Questo significa che il piano dovrà concentrarsi sulla rigenerazione e sull’utilizzo di ciò che già esiste. Quindi, andremo a ragionare sull’urbanizzazione dell’esistente, sulla non nuova edificazione. Questa è una linea guida della legge regionale che ci dà lo stimolo, ma anche l’obbligo di cambiare completamente il modo di fare urbanistica.”

In un quadro di revisione del Piano Urbanistico, e della mobilità con strumenti come il PUG e il PUMS, è chiaro che il Piano di sviluppo Porto, non possa essere trascurato, ma ci sono diverse competenze come specificato da Giorgio Giantomassi: “In tutto questo discorso, si interseca il Piano del Porto, che non è subordinato al PUG, ma è un piano di settore che ha una sua autonomia e competenza. Noi lo faremo assieme all’Autorità di Sistema Portuale, in modo che ci sia una sinergia e non un conflitto, ma un approccio unitario tra porto o città e non una separazione tra le due entità. Questo è un altro percorso che porteremo avanti parallelamente, garantendo la coerenza con il nuovo Piano Urbanistico Generale”